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В Шереметьево нашли радиоактивный камень
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В Шереметьево нашли радиоактивный камень 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
В столичном аэропорту Шереметьево таможенники нашли радиоактивный минерал.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе Шереметьевской таможни, камень был обнаружен во время контроля посылок из-за рубежа. Система фиксации радиоактивных материалов сработала на отправление из Италии. Внутри оказался минерал соддиит, уровень его излучения превышал обычный в 50 раз.
По данным таможенников, в действиях отправителя имеются признаки преступления по статье 226.1 УК РФ — "Контрабанда опасных и радиоактивных веществ". Началось расследование, а камень в соответствии с правилами будет захоронен.
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