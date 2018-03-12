В Шереметьево нашли радиоактивный камень

В столичном аэропорту Шереметьево таможенники нашли радиоактивный минерал.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Шереметьевской таможни, камень был обнаружен во время контроля посылок из-за рубежа. Система фиксации радиоактивных материалов сработала на отправление из Италии . Внутри оказался минерал соддиит, уровень его излучения превышал обычный в 50 раз.

По данным таможенников, в действиях отправителя имеются признаки преступления по статье 226.1 УК РФ — "Контрабанда опасных и радиоактивных веществ". Началось расследование, а камень в соответствии с правилами будет захоронен.