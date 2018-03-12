Россиянин 7 раз безрезультатно заявлял о пытках в полиции

Россиянин семь раз заявлял о пытках в полиции и потерпел фиаско

Оренбургские следователи в седьмой раз отказались возбуждать дело о пытках местного жителя в отделе полиции в 2010 году. Об этом говорится на сайте проекта «Комитет против пыток».

По словам Владимира Прыткова, 19 мая 2010 года оперативники задержали его и доставили в отдел милиции. Мужчина утверждал, что там его били и требовали признаться, что он вместе с братом занимался угоном машин. Также ему предложили заплатить взятку, чтобы стать свидетелем, а не обвиняемым по делу. После четырех часов избиений полицейские отпустили Прыткова, не добившись от него признаний.

Вскоре мужчину экстренно госпитализировали и поставили диагноз: «Сочетанная черепно-мозговая травма. Контузия головного мозга средней тяжести. Субархиноидальное кровоизлияние. Ушибы мягких тканей головы. Ушиб грудной клетки, артериальная гипертония 1 и 2 степени. Астеноневротический синдром».

После выписки он обратился в областное управление Следственного комитета (СК). Лишь спустя год было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК), которое неоднократно закрывали «за отсутствием события преступления».