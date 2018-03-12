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Амнистированного после убийства бизнесмена застрелили
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Источник: в Смоленске застрелили амнистированного по делу об убийстве партнера бизнесмена 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бизнесмена Александра Лавриненкова, которого в 2015 году амнистировали по делу об убийстве делового партнера, застрелили в центре Смоленска, об этом ТАСС сообщил источник в региональных правоохранительных органах. В управлении СК по региону региону подтвердили, что тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили утром 12 марта в машине на улице Жукова, личность жертвы установили, однако фамилию пока не называют в интересах следствия.
"Сегодня утром около одного из домов по улице Жукова в Смоленске в автомашине было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — сказано в сообщении СК.
Корреспонденту ТАСС добавили, что погибший является смоленским бизнесменом Александром Лавриненковым. В 2014 году в офисе во время переговоров он застрелил партнера по бизнесу Геннадия Новикова. Причиной конфликта стал хозяйственный спор. Как сообщалось ранее в региональных СМИ, по делу об убийстве Новикова обвинение просило для Лавриненкова 15 лет лишения свободы, но суд переквалифицировал статью, решив, что убийство он совершил в состоянии аффекта.
Приговором тогда стало наказание в виде двух лет и 11 месяцев ограничения свободы, после этого Лавриненкова освободили от наказания в связи с решением Госдумы об амнистии.
В СК отметили, что расследование совершенного в понедельник убийства продолжается.
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