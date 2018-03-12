Амнистированного после убийства бизнесмена застрелили

Источник: в Смоленске застрелили амнистированного по делу об убийстве партнера бизнесмена

"Сегодня утром около одного из домов по улице Жукова в Смоленске в автомашине было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — сказано в сообщении СК. Бизнесмена Александра Лавриненкова, которого в 2015 году амнистировали по делу об убийстве делового партнера, застрелили в центре Смоленска, об этом ТАСС сообщил источник в региональных правоохранительных органах. В управлении СК по региону региону подтвердили, что тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили утром 12 марта в машине на улице Жукова, личность жертвы установили, однако фамилию пока не называют в интересах следствия. Корреспонденту ТАСС добавили, что погибший является смоленским бизнесменом Александром Лавриненковым. В 2014 году в офисе во время переговоров он застрелил партнера по бизнесу Геннадия Новикова . Причиной конфликта стал хозяйственный спор. Как сообщалось ранее в региональных СМИ, по делу об убийстве Новикова обвинение просило для Лавриненкова 15 лет лишения свободы, но суд переквалифицировал статью, решив, что убийство он совершил в состоянии аффекта. Приговором тогда стало наказание в виде двух лет и 11 месяцев ограничения свободы, после этого Лавриненкова освободили от наказания в связи с решением Госдумы об амнистии. В СК отметили, что расследование совершенного в понедельник убийства продолжается.