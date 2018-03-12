Врача-гематолога осудили за гибель пациентки

В Перми врач-гематолог осужден после гибели пациентки

Перми на два года ограничения свободы осужден врач-гематолог, по вине которого в одной из больниц города скончалась 62-летняя пациентка.

Как пояснили в СУ СК по Пермскому краю , пациентка умерла в марте 2016-го после трепанобиопсии (процедура по получению образца костного мозга из подвздошной кости таза). Как установило следствие, врач повредил ей артерию, в результате это привело к большой кровопотере и летальному исходу.

Родственники погибшей обратились в правоохранительные органы , было возбуждено уголовное дело. Судмедэкспертиза признала прямую причинно-следственную связь между манипуляцией врача и смертью пациентки.

Осужденный собирается обжаловать приговор. По его мнению, суд не учел то обстоятельство, что у погибшей было серьезное заболевание крови и склонность к кровотечению.