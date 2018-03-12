Имущество Захарченко оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом имущество бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Оставить решение Басманного суда без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения» — огласила решение судья Людмила Смолкина. Защита настаивала на том, что решение Басманного суда необоснованно и незаконно. «Имущество было приобретено Д. Захарченко до совершения инкриминируемых ему деяний», — заявил адвокат Александр Горбатенко.
Также адвокат отца Д. Захарченко Денис Калинин пояснил, что его подзащитный ранее занимался экономической деятельностью и имущество, арестованное у него, мог приобрести в результате предпринимательской деятельности.
Прокурор просил суд признать решение Басманного суда обоснованным и законным. По его словам актуальность наложения ареста на данный момент не отпала, так как заинтересованные лица пытались скрыть имущество от органов следствия.
СК отчитался о завершении расследования по трем эпизодам преступлений, которые ранее были выделены из основного уголовного дела полковника МВД. Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).
По данным следствия, Д. Захарченко получил 800 тыс. долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Также Д. Захарченко предупредил бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.
Кроме того, в рамках данного уголовного дела объявлен в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин и бывший генерал МВД Алексей Лаушкин. По данным следствия, они были посредниками при передаче Д. Захарченко взяток от М. Дусса. В конце сентября 2016 г. по результатам служебной проверки Д. Захарченко был уволен со службы в органах внутренних дел РФ. В конце минувшего года дело было передано в СК РФ и ему был присвоен гриф «секретно», расследование поручили генералу Сергею Чернышову.
По решению Мосгорсуда Д. Захарченко находится под арестом до 9 июня 2018 г.