Имущество Захарченко оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом имущество полковника МВД Д. Захарченко

Также адвокат отца Д. Захарченко Денис Калинин пояснил, что его подзащитный ранее занимался экономической деятельностью и имущество, арестованное у него, мог приобрести в результате предпринимательской деятельности.

Прокурор просил суд признать решение Басманного суда обоснованным и законным. По его словам актуальность наложения ареста на данный момент не отпала, так как заинтересованные лица пытались скрыть имущество от органов следствия.

СК отчитался о завершении расследования по трем эпизодам преступлений, которые ранее были выделены из основного уголовного дела полковника МВД. Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).

По данным следствия, Д. Захарченко получил 800 тыс. долларов от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Также Д. Захарченко предупредил бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.

По решению Мосгорсуда Д. Захарченко находится под арестом до 9 июня 2018 г.