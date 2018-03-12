У летевшего в Абу-Даби самолета загорелся двигатель

У летевшего из Гонконга в Абу-Даби самолета загорелся двигатель

Следовавший из Гонконга Абу-Даби самолет авиакомпании Etihad Airways, на борту которого находились более 200 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за загоревшегося двигателя. Отмечается, что через полчаса после взлета левый двигатель начал дымить, после чего загорелся. Командир воздушного судна принял решение заглушить мотор и экстренно сесть в Гонконге, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Чжунго синьвэнван». Самолет на взлетно-посадочной полосе ожидали пожарные машины, кареты скорой помощи и другие экстренные службы. Происшествие не нарушило работу аэроузла.