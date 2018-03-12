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У летевшего в Абу-Даби самолета загорелся двигатель
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У летевшего из Гонконга в Абу-Даби самолета загорелся двигатель 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следовавший из Гонконга в Абу-Даби самолет авиакомпании Etihad Airways, на борту которого находились более 200 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за загоревшегося двигателя.
Отмечается, что через полчаса после взлета левый двигатель начал дымить, после чего загорелся. Командир воздушного судна принял решение заглушить мотор и экстренно сесть в Гонконге, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Чжунго синьвэнван».
Самолет на взлетно-посадочной полосе ожидали пожарные машины, кареты скорой помощи и другие экстренные службы.
Происшествие не нарушило работу аэроузла.
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