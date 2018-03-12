В результате стрельбы в центре Белграда убит человек

Уроженец сербского Белграда открыл стрельбу в офисе одной из городских компаний, сообщает местное издание «Вечерние новости».
По имеющейся информации, мужчина, ранее уволенный из той же фирмы, вошел в офис и начал стрелять по бывшим сослуживцам. Жертвами ЧП стал один человек, один получил тяжелое ранение, а другой выпрыгнул в окно в попытке спастись от стрелка.
Отмечается, что после стрельбы нападавший пошел домой и совершил самоубийство.
В данный момент правоохранительные органы столицы Сербии выясняют все обстоятельства произошедшего.
Пресс-секретарь местной службы скорой помощи Нада Мацура сообщил ТАСС, что в район происшествия поступало два срочных вызова: сначала на улицу Рузвельта, а спустя несколько минут — на расположенную рядом улицу Никодина Милаша. Второй звонок касался выпрыгнувшего из окна человека.