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Свидетель: Максименко использовал свое влияние
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Свидетель рассказал, как полковник Максименко использовал свое влияние 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Обвиняемый во взятках начальник Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко использовал свое влияние для сведения счетов, заявил в Мосгорсуде свидетель — начальник оперативно-розыскной части (ОРЧ) №5 по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Полозаев.
"Мы проводили оперативное сопровождение достаточно большого количества уголовных дел Следственного комитета (по Санкт-Петербургу). И была достаточно общая, в том числе в СК, информация, что Максименко давит на руководство СК, оказывает давление на решения, которые ему не угодны", — утверждает свидетель.
Полозаев — один из участников запутанной истории о "пропаже часов" у бизнесмена Бадри Шенгелии, который утверждает, что дорогой аксессуар у него украли оперативники ОРЧ №5. На тот момент Полозаев служил там заместителем начальника, а за прошедшие годы вырос до начальника.
По заявлению Шенгелии в его отношении была организована служебная проверка, а впоследствии по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следствие по делу Максименко заявляет, что за "лоббирование" этого решения Максименко получил от Шенгелии 50 тысяч долларов. Сам полковник все отрицает.
В ходе допроса в Мосгорсуде Полозаев охарактеризовал Шенгелия как "влиятельного криминального человека", "мошенника, сыгравшего большую роль в завладении недвижимости в Питере", "имеющего обширные связи".
По мнению свидетеля, "никакой кражи часов не было", а эту "ситуацию использовали сотрудники ГУСБ "Запад" (МВД РФ), чтоб свести с ним счеты, в том числе при помощи возможностей Максименко". У Шенгелии же, по утверждению полицейского, никакие драгоценности и дорогие аксессуары не изымались.
"Как потом выяснил я из материала, сотрудники ГУСБ "Запад" прослушивали мой телефон, один из разговоров был неправильно интерпретирован, будто бы я забрал часы у Бадри в качестве санкции (наказания). Сотрудники ГУСБ использовали это, склонили Бадри написать заявление и начали эту ситуацию раскачивать", — заявил Полозаев.
После первоначальной проверки, по его словам, в произошедшем не было найдено состава преступления, уголовное дело решено было не возбуждать. Но затем, утверждает Полозаев, "подключился Максименко, приезжала (новая) проверка под надуманным предлогом, цель которой было склонить сотрудников СК к возбуждению уголовного дела (против меня)".
При этом свидетель не смог пояснить, кто именно желал свести счеты с ним таким образом.
Ранее в Мосгорсуде дал показания сам Шенгелия, заявивший, что "до возбуждения дела по часам хотели возбудить дело на Полозаева, чтобы потом через него выйти на (руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра) Клауса". По утверждению Шенгелия, у Максименко с Клаусом был некий конфликт.
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