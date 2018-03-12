В Иране погибла подруга «танцующего миллионера»

Погибшая при крушении самолета над Ираном дочь турецкого бизнесмена Хюсейна Башарана Мина дружила с «танцующим миллионером» Джанлуккой Вакки, получившим известность благодаря видеозаписям с танцами на яхтах. Внимание на фотографии девушки в Instagram обратил телеканал РЕН ТВ

К моменту публикации материала страница Мины Башаран была недоступна.

По данным РЕН ТВ, дочь главы Başaran Holding вела светский образ жизни. В ее аккаунте также были опубликованы совместные снимки с рэпером Фарреллом Уильямсом.

Одиннадцатого марта в Иране разбился частный турецкий самолет Bombardier Challenger 600. Лайнер упал в гористой местности недалеко от города Шахре-Корд.

Жертвами крушения стали 11 человек. Их тела невозможно опознать из-за сильных ожогов. СМИ писали, что в авиакатастрофе погибла Башаран и ее подруги. Возможной причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя.