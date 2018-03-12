Ещё
В Иране погибла подруга «танцующего миллионера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иране погибла подруга «танцующего миллионера» 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Instagram
Погибшая при крушении самолета над Ираном дочь турецкого бизнесмена Хюсейна Башарана Мина дружила с «танцующим миллионером» Джанлуккой Вакки, получившим известность благодаря видеозаписям с танцами на яхтах. Внимание на фотографии девушки в Instagram обратил телеканал РЕН ТВ.
К моменту публикации материала страница Мины Башаран была недоступна.
По данным РЕН ТВ, дочь главы Başaran Holding вела светский образ жизни. В ее аккаунте также были опубликованы совместные снимки с рэпером Фарреллом Уильямсом.
Одиннадцатого марта в Иране разбился частный турецкий самолет Bombardier Challenger 600. Лайнер упал в гористой местности недалеко от города Шахре-Корд.
Жертвами крушения стали 11 человек. Их тела невозможно опознать из-за сильных ожогов. СМИ писали, что в авиакатастрофе погибла Башаран и ее подруги. Возможной причиной авиакатастрофы назвали возгорание двигателя.
По одной из версий, Мина Башаран возвращалась из Дубая, где провела отпуск с друзьями. По другой, они только отправились в путешествие перед свадьбой девушки.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе13
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию221
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе224
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской201
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение