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Названа возможная причина авиакатастрофы в Непале
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СМИ назвали возможную причину крушения самолета в Катманду 

РИА Новости 2 часа назад
Руководитель аэропорта в Катманду Раджкумар Чхетри (Rajkumar Chhetri) заявил, что причиной крушения самолета стала ошибка экипажа при заходе на посадку, пишет газета Kathmandu Post.
>> Авиакатастрофа в Непале
Ранее полиция Непала подтвердила гибель 49 человек в результате крушения в понедельник самолета бангладешской авиакомпании US-Bangla, следовавшего по маршруту Дакка-Катманду. Во время захода на посадку самолет US-Bangla не попал на взлетно-посадочную полосу и упал на футбольное поле к востоку от Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар.
"Вместо того, чтобы совершить посадку с северной стороны, самолет начал снижение с северо-восточной… Расположение воздушного судна не было подходящим для посадки", — заявил Чхетри.
Взлетно-посадочные полосы в Непале считаются одними из самых сложных в мире даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.
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