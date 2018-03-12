Стрелявший по забору россиянин случайно убил прохожего

Россиянин случайно убил прохожего, стреляя по забору из пневматического оружия. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Тульской области.

Инцидент произошел 9 марта в деревне Морево Дубенского района. Потерпевший скончался на месте от ранения в голову.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — отметили следствии.