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Стрелявший по забору россиянин случайно убил прохожего
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Стрелявший по забору россиянин случайно убил прохожего 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Россиянин случайно убил прохожего, стреляя по забору из пневматического оружия. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Тульской области.
Инцидент произошел 9 марта в деревне Морево Дубенского района. Потерпевший скончался на месте от ранения в голову.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — отметили следствии.
5 марта сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга Наталья Зверева отсудила у МВД 150 тысяч рублей компенсации за смерть сына в отделе полиции от случайного выстрела из табельного пистолета одного из сотрудников полиции. По приговору суда страж порядка получил год и девять месяцев лишения свободы.
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