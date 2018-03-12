Стрелявший по забору россиянин случайно убил прохожего 

Россиянин случайно убил прохожего, стреляя по забору из пневматического оружия. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Тульской области.
Инцидент произошел 9 марта в деревне Морево Дубенского района. Потерпевший скончался на месте от ранения в голову.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы», — отметили следствии.
5 марта сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга Наталья Зверева отсудила у МВД 150 тысяч рублей компенсации за смерть сына в отделе полиции от случайного выстрела из табельного пистолета одного из сотрудников полиции. По приговору суда страж порядка получил год и девять месяцев лишения свободы.