Осужденный за экстремизм журналист РБК просит об УДО

Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов просит суд об УДО

Ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного по делу об экстремизме журналиста РБК Александра Соколова поступило в Тверской суд Москвы . Как сообщает корреспондент ТАСС, эта информация указана в картотеке на сайте суда.

Им инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа" , признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть". Фигуранты отрицали обвинения в свой адрес.

Позже Мосгорсуд смягчил активистам наказание на два месяца, признав в качестве смягчающих обстоятельств участие Барабаша в боевых действиях и состояние здоровья Парфенова.