Тулячка разнесла машину и засыпала снегом

Жители Тулы сняли в своём дворе неадекватную женщину, которая сначала разбила автомобиль, а затем засыпала его снегом. Авторы видео сообщили, что дама довольно долго била по капоту и стёклам. Мотивы поступка хулиганки пока неизвестны.