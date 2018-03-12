В Петербурге чиновник угнал автомобиль у таксиста 

"Сотрудники ГИБДД у дома 1 на площади Ленина задержали мужчину, управлявшего указанным автомобилем. Похитителем оказался 23-летний чиновник. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 10 марта. 38-летний таксист обратился в полицию и рассказал, что, подвозя пассажира, заехал на автозаправочную станцию на улице Замшина. Когда он вышел из машины, пассажир воспользовался оставшимися в замке зажигания ключами и угнал автомобиль Hyundai Solaris.