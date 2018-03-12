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В Петербурге чиновник угнал автомобиль у таксиста
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В Петербурге чиновник угнал автомобиль у таксиста 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на заправке угнал такси. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел 10 марта. 38-летний таксист обратился в полицию и рассказал, что, подвозя пассажира, заехал на автозаправочную станцию на улице Замшина. Когда он вышел из машины, пассажир воспользовался оставшимися в замке зажигания ключами и угнал автомобиль Hyundai Solaris.
"Сотрудники ГИБДД у дома 1 на площади Ленина задержали мужчину, управлявшего указанным автомобилем. Похитителем оказался 23-летний чиновник. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в Нижневартовске житель Омска угнал маршрутное такси, так как устал ждать водителя, но врезался в близстоящий столб.
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