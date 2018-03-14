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Челябинца обвинили в избиении пятимесячной девочки
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Жителя Челябинска обвинили в избиении пятимесячной девочки 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следователи предъявили обвинение жителю Челябинска, которого подозревают в избиении пятимесячной внучки сожительницы, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало следствие, 9 марта в квартире дома Курчатовского района Челябинска мужчина в состоянии алкогольного опьянения после бытовой ссоры несколько раз ударил пятимесячную внучку сожительницы. Девочка доставлена в лечебное учреждение с диагнозом ушиб головного мозга, перелом костей черепа.
По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина признал вину в совершении преступления.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 39-летнему местному жителю, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего")", — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, добавили в ведомстве.
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