Челябинца обвинили в избиении пятимесячной девочки

Жителя Челябинска обвинили в избиении пятимесячной девочки

Как сообщало следствие, 9 марта в квартире дома Курчатовского района Челябинска мужчина в состоянии алкогольного опьянения после бытовой ссоры несколько раз ударил пятимесячную внучку сожительницы. Девочка доставлена в лечебное учреждение с диагнозом ушиб головного мозга, перелом костей черепа.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 39-летнему местному жителю, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего")", — говорится в сообщении. По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина признал вину в совершении преступления.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, добавили в ведомстве.