Водитель разбил машины Росгвардии и ГИБДД ради спасения мира

В подмосковном городе Клин водитель УАЗа протаранил принадлежащую Росгвардии LADA Granta и Ford Focus ГИБДД . Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, автомобилист находился в нетрезвом состоянии, и его пришлось выгонять из машины «со стрельбой».

По информации «112», инцидент с водителем произошел в одном из дворов. ТАСС сообщает со ссылкой на областное управление МВД , что это случилось на парковке возле торгового центра.

В полиции заявили, что на «неадекватного водителя» УАЗа пожаловался сотрудник службы безопасности торгового центра. Что именно делал автомобилист, не уточняется. Когда на парковку прибыли полицейские, водитель УАЗа отказался выполнять их требования и «попытался скрыться, умышленно совершив наезд на служебную машину».

Telegram-канал 112

Водителя начали преследовать сотрудники ГИБДД. Мужчина создавал «явную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения», поэтому правоохранители применили табельное оружие и заблокировали УАЗ патрульными автомобилями.

35-летнего нарушителя удалось задержать, однако во время погони пострадал один сотрудник ГИБДД, а три патрульных автомобиля получили повреждения. Позже выяснилось, что УАЗ числится в угоне.

Telegram-канал 112

«Люди, я мир пришел спасать, от зла, <…> гордости, от всего плохого», — сказал он. Telegram-канал «112» опубликовал запись с объяснениями нарушителя.

В ответ ему заявили, что мир был бы спасен, если бы «его прибили». После этого мужчина сказал, что он «бессмертный».