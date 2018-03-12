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Водитель разбил машины Росгвардии и ГИБДД ради спасения мира
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Водитель разбил машины Росгвардии и ГИБДД ради спасения мира 

Рамблер 1 час назад
Фото: Telegram-канал 112
В подмосковном городе Клин водитель УАЗа протаранил принадлежащую Росгвардии LADA Granta и Ford Focus ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, автомобилист находился в нетрезвом состоянии, и его пришлось выгонять из машины «со стрельбой».
По информации «112», инцидент с водителем произошел в одном из дворов. ТАСС сообщает со ссылкой на областное управление МВД, что это случилось на парковке возле торгового центра.
В полиции заявили, что на «неадекватного водителя» УАЗа пожаловался сотрудник службы безопасности торгового центра. Что именно делал автомобилист, не уточняется. Когда на парковку прибыли полицейские, водитель УАЗа отказался выполнять их требования и «попытался скрыться, умышленно совершив наезд на служебную машину».
Telegram-канал 112
Водителя начали преследовать сотрудники ГИБДД. Мужчина создавал «явную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения», поэтому правоохранители применили табельное оружие и заблокировали УАЗ патрульными автомобилями.
35-летнего нарушителя удалось задержать, однако во время погони пострадал один сотрудник ГИБДД, а три патрульных автомобиля получили повреждения. Позже выяснилось, что УАЗ числится в угоне.
Telegram-канал 112
Telegram-канал «112» опубликовал запись с объяснениями нарушителя.
«Люди, я мир пришел спасать, от зла, <…> гордости, от всего плохого», — сказал он.
В ответ ему заявили, что мир был бы спасен, если бы «его прибили». После этого мужчина сказал, что он «бессмертный».
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