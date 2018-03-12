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В Донбассе обстреляли автобус с рабочими
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В Донбассе обстреляли автобус с работниками Донецкой фильтровальной станции 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: Instagram
Автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел в Донбассе, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в компании "Вода Донбасса".
Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эскалация боевых действий вблизи такого объекта может привести к химической катастрофе в случае повреждения резервуаров с хлором.
"Около восьми утра по автобусу, который вез людей на работу на фильтровальную станцию, был открыт огонь из стрелкового оружия. Попали по кабине, поврежден радиатор", — сказал представитель компании "Вода Донбасса".
По его словам, никто из сотрудников станции не пострадал. Они уже находятся на рабочем месте.
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