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В Иране нашли черный ящик с турецкого самолета
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В Иране нашли черный ящик с упавшего турецкого самолета 

РИА Новости 12 марта 2018
Заместитель губернатора в иранских Чехармехале и Бахтиарии сообщил, что был обнаружен черный ящик турецкого самолета, потерпевшего крушение в Иране, передает агентство IRNA.
Как сообщает агентство, черный ящик будет передан властям для дальнейшего расследования.
В ближайшие часы в Иран прибудут представители Турции и родственники жертв катастрофы.
Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров в 17.40 мск. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся. Позднее представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа.
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