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Неадеквата в Клину полночи гоняла полиция
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Неадеквата в Клину полночи гоняла полиция 

Рамблер 12 марта 2018
Полицейские Клина половину ночи разбирались с нетрезвым водителем из Новгородской области, угнавшим авто. Лихач на УАЗе перебил несколько машин и покалечил инспектора. Чтобы его задержать, пришлось открывать огонь.
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