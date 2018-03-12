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В Магнитогорске загорелась маршрутка с пассажирами
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В Магнитогорске загорелась маршрутка с пассажирами 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Маршрутное такси загорелось во время движения в понедельник утром в городе Магнитогорске Челябинской области, пассажиры и водитель успели спастись, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
"Информация о возгорании маршрутного такси на улице Карла Маркса в Магнитогорске поступила в 08.38 (06.38 мск). Во время движения произошло задымление в моторном отсеке. Шесть пассажиров и водитель успели эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на место выезжали пожарные 23-й пожарно-спасательной части, полная ликвидация горения была объявлена в 08.57 (06.57 мск). Причины возгорания устанавливаются.
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