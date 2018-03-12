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В Таиланде спасли тонувшую россиянку
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В Таиланде спасли тонувшую 76-летнюю россиянку 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спасатели острова Пхукет в Таиланде спасли жизнь тонувшей в море 76-летней российской туристке, сообщает в понедельник новостной интернет-портал Phuket News.
Инцидент произошел на пляже района Патонг Бич около 16.00 (12.00 мск) в воскресенье, сообщает издание. Спасатели вынесли на берег тонувшую в море туристку и оказали ей первую помощь, которая спасла ей жизнь, говорится в сообщении. После проведения мероприятий сердечно-легочной реанимации россиянку, которая пришла в себя, но все еще испытывала трудности с дыханием, доставили в больницу "Ватчира Пхукет".
По словам спасателей, состояние российской туристки стабильное. Ей прописаны сеансы кислородного дыхания в связи с нехваткой кислорода в крови после попадания воды в легкие и требуется внимание врачей из-за проблем с кровяным давлением, сообщает портал. Также, издание сообщает, что туристка прибыла на остров утром в воскресенье и собиралась оставаться в Таиланде до 9 апреля.
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