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Житель Приамурья пытался задушить фельдшера скорой
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Пьяный житель Приамурья пытался задушить фельдшера скорой 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пьяный житель Амурской области пытался задушить фельдшера скорой помощи, которая приехала по вызову к травмированной женщине, по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по региону.
"Предварительно установлено, что фельдшер прибыла по вызову к гражданке, у которой была травма. Во время проведения осмотра пациентки в комнату вошел мужчина, который неожиданно напал на фельдшера, удушающим захватом стал тянуть на себя", — говорится в сообщении.
Медику удалось вырваться и покинуть квартиру, о произошедшем женщина сообщила в полицию, правоохранители задержали мужчину 1979 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения, уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ, мужчине грозит максимум до двух лет лишения свободы.
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