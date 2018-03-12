Пьяный житель Приамурья пытался задушить фельдшера скорой

"Предварительно установлено, что фельдшер прибыла по вызову к гражданке, у которой была травма. Во время проведения осмотра пациентки в комнату вошел мужчина, который неожиданно напал на фельдшера, удушающим захватом стал тянуть на себя", — говорится в сообщении. Пьяный житель Амурской области пытался задушить фельдшера скорой помощи, которая приехала по вызову к травмированной женщине, по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по региону.

Медику удалось вырваться и покинуть квартиру, о произошедшем женщина сообщила в полицию, правоохранители задержали мужчину 1979 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения, уголовное дело возбуждено по статье 116 УК РФ, мужчине грозит максимум до двух лет лишения свободы.