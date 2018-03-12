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В Индии девять туристов сгорели в лесу
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В Индии девять туристов стали жертвами лесного пожара 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
По меньшей мере девять туристов погибли, 18 получили ранения в результате массивного лесного пожара, который произошел в горном районе Курангани штата Тамилнад на юге Индии, передает в понедельник агентство ANI.
"Подтверждена информация о девяти погибших. Среди них — четыре женщины, четверо мужчин и один ребенок. Всего были спасены 27 человек, 10 из которых пострадали незначительно, в то время как восемь получили серьезные травмы", — сообщило агентство в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.
Данные о национальной принадлежности погибших не приводятся.
В свою очередь, как информирует телеканал NDTV, пожар начался в тот момент, когда группа туристов возвращалась из треккинг-тура, приуроченного к празднованию Международного женского дня.
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