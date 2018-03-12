Кемеровчанин выстрелил в «подрезавшего» его водителя

Житель Кемерово выстрелил в «подрезавшего» его водителя

Полицейские в Кемерово разбираются в обстоятельствах вооруженного дорожного конфликта, в ходе которого один из водителей выстрелил в другого за то, что тот "подрезал" его иномарку, сообщает в понедельник региональный главк МВД

"В результате словесная перепалка переросла в конфликт со стрельбой. Стражи порядка изъяли у водителя Honda травматический пистолет, затем доставили стрелка в отдел полиции для разбирательства. Он пояснил, что манера езды оппонента привела его в ярость", — говорится в сообщении. В полицию обратился 30-летний пострадавший. Медики диагностировали у него огнестрельное ранение ноги. Полицейские выяснили, что он на своей машине обогнал Honda Accord и спровоцировал аварийную ситуацию, "подрезав" ее. Водитель иномарки остановился, чтобы разобраться с лихачом.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах", которая влечет до 50 тысяч рублей штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до 3 лет. При проверке нарушителя по месту жительства участковый уполномоченный изъял у него два охотничьих гладкоствольных ружья, добавили в ГУМВД.

Как уточнили в ведомстве, потерпевшему оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время он проходит амбулаторное лечение. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.