На Сахалине произошло крупное ДТП

"Далее произошло столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилем Toyota Hiace и Toyota Town Ace", — сообщили в ГИБДД.

По информации ведомства, водитель автомобиля Isuzu с полуприцепом, при возникновении опасности для движения не смог полностью остановить автомобиль, не справился с управлением и столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилями Toyota Blade и Toyota Hiace. После столкновения Isuzu наехал на стоящие после ранее совершенного ДТП Honda Airwave и Honda Fit. Женщина-водитель последней пострадала.