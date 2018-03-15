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На Сахалине произошло крупное ДТП
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На Сахалине произошло ДТП с участием семи автомобилей 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло утром в четверг на Сахалине, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД МВД России по Сахалинской области.
"В четверг примерно в 9.20 (1.20 мск) на 27-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Корсаков произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП 34-летняя женщина получила телесные повреждения", — сообщил собеседник агентства.
По информации ведомства, водитель автомобиля Isuzu с полуприцепом, при возникновении опасности для движения не смог полностью остановить автомобиль, не справился с управлением и столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилями Toyota Blade и Toyota Hiace. После столкновения Isuzu наехал на стоящие после ранее совершенного ДТП Honda Airwave и Honda Fit. Женщина-водитель последней пострадала.
"Далее произошло столкновение с движущимися во встречном направлении автомобилем Toyota Hiace и Toyota Town Ace", — сообщили в ГИБДД.
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