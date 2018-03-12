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Задержанные в Южной Осетии грузины вернулись домой
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Задержанные в Южной Осетии грузины вернулись домой 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: © Sputnik / Александр Ковалев
Задержанные в феврале в Южной Осетии граждане Грузии Леван Куташвили и Иосиф Павлиашвили вернулись на грузинскую территорию и чувствуют себя хорошо, заявил министр по делам беженцев, расселению и вынужденно переселенных лиц Созар Субари.
Куташвили и Павлиашвили были задержаны в Южной Осетии 22 февраля вместе с Арчилом Татунашвили, впоследствии скончавшимся в Цхинвале. Куташвили и Павлиашвили были вскоре после задержания освобождены, при этом по утверждению грузинских властей, в Южной Осетии не давали им возможности перейти на территорию Грузии. Правительство Грузии, ЕС и США неоднократно просили у югоосетинской стороны позволить двум гражданам Грузии вернуться на родину.
"Задержанные вместе с Арчилом Татунашвили два гражданина Грузии освобождены, им была дана возможность покинуть территорию. На данный момент граждане проводят встречи с представителями МВД и рассказывают о деталях своего задержания. Они здоровы и чувствуют себя хорошо", — заявил Субари в эфире телекомпании "Имеди".
Грузинская сторона все еще ожидает передачу тела Татунашвили. Его задержали в Южной Осетии 22 февраля по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности и в причастности к убийствам мирных жителей в августе 2008 года.
По данным МИД Южной Осетии, в СИЗО он напал на конвоиров и, завладев табельным оружием одного из них, пытался стрелять. Правоохранители, применив силу, обезвредили нападавшего. Из изолятора Татунашвили попал в больницу, где скончался. В КГБ Южной Осетии сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Власти Грузии потребовали разобраться в обстоятельствах смерти Татунашвили и выдать его тело. Ранее грузинский католикос-патриарх Илия Второй направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии в вопросе передачи тела.
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