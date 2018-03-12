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Украинские военные поучаствовали в массовой драке с гражданскими
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Под Херсоном местные жители подрались с военными 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Genya Savilov
У поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских сил Украины охраняет военный объект, произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.
Утверждается, что несколько гражданских избили военнослужащего, что спровоцировало драку.
"После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", — заявили в пресс-центре.
Телесные повреждения получили как гражданские лица, так и у военнослужащие. Начата служебная проверка, материалы переданы в полицию.
В октябре 2017 года командование ВВС Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество, представившись сотрудниками расположенного по соседству ТРЦ. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата, заявив, что там проводились строительные работы и вывозился мусор, но за пределами воинской части.
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