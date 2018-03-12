Стильный пенсионер избил акулу и спас себе жизнь

Стильный австралийский пенсионер избил акулу и спас себе жизнь

Пенсионер из Австралии спас себе жизнь, несколько раз ударив приблизившуюся к нему акулу, сообщает 9 News.

По словам 69-летнего Роба Кроссланда, во время купания он заметил плавник акулы, которая кружила рядом с ним. Он нырнул под воду с открытыми глазами, и когда акула приблизилась к нему, несколько раз ударил ее в нос.

"Я верю в судьбу, карму и господа…кто-то наблюдает за мной", — сказал Кроссланд.

Он также отметил, что его могли спасти ярко-розовые плавки, благодаря которым акула не приняла его за добычу.