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Стильный пенсионер избил акулу и спас себе жизнь
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Стильный австралийский пенсионер избил акулу и спас себе жизнь 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Alexander Mustard/independent.co.uk
Пенсионер из Австралии спас себе жизнь, несколько раз ударив приблизившуюся к нему акулу, сообщает 9 News.
По словам 69-летнего Роба Кроссланда, во время купания он заметил плавник акулы, которая кружила рядом с ним. Он нырнул под воду с открытыми глазами, и когда акула приблизилась к нему, несколько раз ударил ее в нос.
"Я верю в судьбу, карму и господа…кто-то наблюдает за мной", — сказал Кроссланд.
Он также отметил, что его могли спасти ярко-розовые плавки, благодаря которым акула не приняла его за добычу.
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