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В Калуге мужчина умер из-за долгого ожидания «скорой»
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В Калуге мужчина умер из-за долгого ожидания «скорой» 

Газета.Ru 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о том, что в Калуге пенсионер скончался из-за долгого ожидания "скорой помощи", сообщает пресс-служб ведомства.
"Основанием для проведения проверки явилась информация, распространенная рядом СМИ, о том, что смерть мужчины могла наступить в результате несвоевременного приезда бригады скорой помощи, прибывшей на место через 40 минут после вызова", — говорится в сообщении.
В феврале в Кимрах мужчина умер после того, как вместо отправки "скорой" ему посоветовали анальгин.
После отказа медиков женщина со своим супругом на собственной машине поехали в Кимрскую ЦРБ, однако там не смогли добиться его госпитализации, ввиду того, что больных по адресу их прописки обслуживает поликлиника, расположенная в другом конце города, после чего им пришлось ехать в поликлинику, где мужчину госпитализировали и положили на кушетку в коридоре, ввиду отсутствия мест в палатах.
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