В Калуге мужчина умер из-за долгого ожидания «скорой»

"Основанием для проведения проверки явилась информация, распространенная рядом СМИ, о том, что смерть мужчины могла наступить в результате несвоевременного приезда бригады скорой помощи, прибывшей на место через 40 минут после вызова", — говорится в сообщении. Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о том, что в Калуге пенсионер скончался из-за долгого ожидания "скорой помощи", сообщает пресс-служб ведомства.

В феврале в Кимрах мужчина умер после того, как вместо отправки "скорой" ему посоветовали анальгин.

После отказа медиков женщина со своим супругом на собственной машине поехали в Кимрскую ЦРБ, однако там не смогли добиться его госпитализации, ввиду того, что больных по адресу их прописки обслуживает поликлиника, расположенная в другом конце города, после чего им пришлось ехать в поликлинику, где мужчину госпитализировали и положили на кушетку в коридоре, ввиду отсутствия мест в палатах.