Следственный комитет проводит проверку из-за смерти одного из пассажиров авиарейса Хабаровск — Москва, сообщает kp.ru. Самолёт приземлился в воскресенье, 11 марта, в аэропорту Шереметьево.
«При подлёте к Москве командир экипажа сообщил диспетчеру, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья, и попросил, чтобы на аэродром вызвали скорую помощь», — заявили в пресс-службе Шереметьево.
Приземлившийся самолёт ожидали медики аэропорта и машина медицины катастроф. Врачи провели реанимационные действия, но пассажир скончался.
Личные данные о пассажире в аэропорту не раскрыли.