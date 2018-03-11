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В самолете Хабаровск — Москва скончался пассажир
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Следователи проводят проверку из-за смерти пассажира авиарейса Хабаровск — Москва 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следственный комитет проводит проверку из-за смерти одного из пассажиров авиарейса Хабаровск — Москва, сообщает kp.ru. Самолёт приземлился в воскресенье, 11 марта, в аэропорту Шереметьево.
«При подлёте к Москве командир экипажа сообщил диспетчеру, что у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние здоровья, и попросил, чтобы на аэродром вызвали скорую помощь», — заявили в пресс-службе Шереметьево.
Приземлившийся самолёт ожидали медики аэропорта и машина медицины катастроф. Врачи провели реанимационные действия, но пассажир скончался.
Личные данные о пассажире в аэропорту не раскрыли.
В 2017 году URA.RU сообщало, что следовавший в Челябинск самолёт экстренно сел в Казани из-за смерти пассажира.
RT на русском: последние новости
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