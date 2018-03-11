Следователи проводят проверку из-за смерти пассажира авиарейса Хабаровск — Москва

Приземлившийся самолёт ожидали медики аэропорта и машина медицины катастроф. Врачи провели реанимационные действия, но пассажир скончался.

Личные данные о пассажире в аэропорту не раскрыли.