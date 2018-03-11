Медики бросили пациентов ради празднования 8 Марта

Во второй городской больнице Чебоксар в канун 8 Марта врачи ушли праздновать Международный женский день в рабочее время, сообщает издание «Про Город»

Пациентка ждала приема врача более 40 минут. По словам женщины, в 13:15 весь медперсонал направился в кабинет заведующего, а пациенты остались их ждать в коридоре. При этом прием заканчивался в 13.30. Нервничавшие пациенты заметили, как одна из медсестер понесла пакет с шампанским в кабинет заведующего. Пациентка с включенной камерой на телефоне проследовала за медсестрой, однако ее грубо вытолкали из кабинета.

Позже администрация медучреждения заявила, что запись пациентов на 7 марта была заранее спланирована так, чтобы оставить врачам 15 минут на праздничное чаепитие, благодаря чему в отделении к этому моменту не было ни одного пациента, ожидающего приема у врача.

«Спиртного в кабинете не было, просто чай и торт. А эта посетительница пришла без предварительной записи и не захотела ожидать», — заявила главный врач Второй городской больницы Лидия Веденеева, добавив, что врач в итоге принял пациентку.

В декабре прошлого года в Сеть попало видео с застольем в рабочее время, несмотря на ожидающих в очереди пациентов. «В часы приема врачи отмечают в кабинете у заведующей, пациенты молча ждут, пока закончится это совещание», — сообщил автор ролика.