Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля

Британские следователи изучают кладбище в Солсбери, на котором похоронена жена бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля , вероятно, отравленного нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, с могилы изъяли различные предметы и живые цветы. Эксперты считают, что шпион и его дочь Юлия лично оставили их там неделю назад.

Как добавляет Daily Mail , Скрипаль и его дочь посетили кладбище всего за несколько часов до того, как были найдены без сознания. Обычно мужчина покупал искусственные цветы у одного и того же продавца, а сейчас на могиле лежал живой букет. Следствие в связи с этим проверяет версию, что он был отравлен и мог быть послан шпиону домой. К цветам могла прилагаться открытка от имени знакомого с просьбой отнести их на кладбище.

Сообщается, что жена Скрипаля Людмила умерла осенью 2013-го от рака в возрасте 59 лет. Неподалеку от нее погребен и прах сына Александра, умершего в июле 2017 года из-за болезни печени. Daily Express пишет, что на все воскресенье, 11 марта, кладбище закрыли, а останки на будущей неделе могут быть эксгумированы.

Также, по данным издания, соседи Скрипаля сообщили следователям, что видели, как к его дому неделю назад подъезжала машина доставки. В этой связи всю почту и посылки из помещения направили на исследование. Отравление нервно-паралитическим веществом в собственном доме считается одной из приоритетных версий.

Вечером 4 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились неизвестным нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. По информации СМИ, всего от отравления пострадал 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия. До сих пор непонятно, чем именно и каким образом был отравлен Скрипаль.