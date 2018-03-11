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В Азербайджане автобус со школьниками попал в ДТП
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В Азербайджане автобус со школьниками попал в ДТП 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Азербайджане, пострадали 19 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье Sputnik Азербайджан.
"В результате столкновения сегодня утром на территории Евлахского района микроавтобуса марки "Вито", возившего 9-классников на выпускные экзамены с автомобилем марки "ГАЗ-53", пострадали 19 человек. Все они школьники 2003 года рождения", — передает агентство.
Уточняется, что 14 пострадавших помещены в центральную клиническую больницу Евлаха.
"Восемь из них были отпущены после первой медицинской помощи из-за незначительных ран. У шестерых зафиксированы разные телесные травмы, и они продолжают лечение. Еще пять человек помещены в Центральную клиническую больницу Мингячевира. Состояние двоих оценивается, как тяжелое. В ближайшее часы их доставят в бакинские клиники", — говорится в сообщении.
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