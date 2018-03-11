Лошадь сорвала дискотеку в Майами

В Майами-Бич после паники лошади на танцполе закрыли клуб

WATCH: Mokai Lounge in Miami Beach under fire after video surfaced of a horse inside the nightclub pic.twitter.com/C7Saz3q20a— Joel Franco (@OfficialJoelF) 9 марта 2018 г. Один из ночных клубов Майами-Бич во Флориде закрыли после шоу с участием лошади, которую вывели на танцпол в компании полуобнаженной танцовщицы, передает Buzzfeed.

Оказавшись в шумной толпе, животное запаниковало и повело себя агрессивно.

Видео с выступления, сделанное гостями заведения, попало в соцсети и тут же вызвало негодование пользователей, посчитавших привлечение в шоу лошади "жестоким обращением с животным и угрозой жизни людей".

Узнав о произошедшем, сити-менеджер Майми-Бич Джим Моралес заявил о закрытии скандального клуба.

В отношении владельца заведения будет заведено дело, пояснили в полиции. Там отметили, что сама лошадь здорова и находится в безопасности. О возможных пострадавших среди посетителей не сообщается.