Лошадь сорвала дискотеку в Майами

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В Майами-Бич после паники лошади на танцполе закрыли клуб 

Российская Газета 11 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Один из ночных клубов Майами-Бич во Флориде закрыли после шоу с участием лошади, которую вывели на танцпол в компании полуобнаженной танцовщицы, передает Buzzfeed.
Оказавшись в шумной толпе, животное запаниковало и повело себя агрессивно.
Видео с выступления, сделанное гостями заведения, попало в соцсети и тут же вызвало негодование пользователей, посчитавших привлечение в шоу лошади "жестоким обращением с животным и угрозой жизни людей".
Узнав о произошедшем, сити-менеджер Майми-Бич Джим Моралес заявил о закрытии скандального клуба.
В отношении владельца заведения будет заведено дело, пояснили в полиции. Там отметили, что сама лошадь здорова и находится в безопасности. О возможных пострадавших среди посетителей не сообщается.
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