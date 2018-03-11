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Умерла Галина Кравченко
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Бывшая солистка Большого театра скончалась в Бразилии 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
Бывшая солистка Большого театра, балерина Галина Кравченко скончалась в субботу, 10 марта, в Бразилии. Ей было 73 года. Причиной смерти стал рак.
Кравченко до последнего времени работала в Школе Большого театра в бразильском городе Жоинвиле. Здесь же состоялось прощание с ней, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе ГАБТ Катерину Новикову.
"Похоронена Кравченко будет в Жоинвиле. Такова воля ее сына", — сказала Новикова.
Балерина была солисткой Большого с 1964 по 1985 год. Она была вдовой знаменитого танцовщика Александра Богатырева, который в свое время стал инициатором создания Школы ГАБТ в Бразилии.
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