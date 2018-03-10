Названа новая причина гибели группы Дятлова

Исследователь назвал новую причину гибели группы Дятлова

Уральский исследователь Валентин Дегтярев рассказал о том, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова могла быть незаконная добыча золота в районе.

«На фотографиях группы, сделанных в районе этого поселения, были зафиксированы несколько человек. В статье «Беседа с Владимиром Андросовым и другими вижайцами» указывается, что на одной фотографии есть даже свет двух прожекторов. Это действительно на них похоже. Но меня интересует другой вопрос. Если там добывали золото, пусть и нелегально, то добывают ли его там и сегодня? Для этого я изучил доступные пока спутниковые фотоснимки. В районе заброшенного поселения идет сезонная добыча золота», — написал Дегтярев. Как написал Дегтярев в своем блоге, группа Дятлова отправилась на склон горы Отортен из поселка Второй северный рудник. До перевала от него порядка 30 километров пути. По всем данным по маршруту их движения никто не проживал, но исследователя заинтересовали спутниковые снимки местности.

Он рассказал, что на снимках видны большие строения современного типа и следы от тяжелой техники.