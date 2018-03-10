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Турция разбомбила центр Африна
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СМИ: турецкие ВВС нанесли удар по центру Африна 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Турецкие ВВС подвергли в субботу бомбардировке административный центр Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии. Как передало курдское информационное агентство Firat, удары были впервые нанесены по центральной части города. Отмечается, что среди жителей есть убитые и раненые. Точных сведений пока не приводится.
Оборона Африна продолжается 50 дней. На стороне курдских бойцов из "Сил народной самообороны" (СНС) сражаются сирийские ополченцы, направленные туда из Алеппо в конце февраля.
В начале марта, после того как Анкара объявила о переходе ко второй фазе операции "Оливковая ветвь" (началась 20 января) против отрядов СНС, интенсивность военных действий резко возросла. По данным агентства, число погибших среди мирных жителей в Африне и его окрестностях за последние дни превысило 200 человек. Отряды СНС потеряли 283 бойца.
>> Войска Турции в любой момент могут войти в центр Африна
Турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии установили на этой неделе контроль над городами Раджо и Джиндерес, где находились передовые рубежи обороны курдов и ополченцев. Ожесточенные бои идут сейчас за населенный пункт Марьямейн, его захват позволит замкнуть кольцо окружения вокруг Африна.
По данным Генштаба турецких ВС, с начала операции "Оливковая ветвь" на севере Сирии было уничтожено 3195 террористов, к которым в Анкаре относят в том числе бойцов СНС.
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