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Грузовик въехал в подземный переход в Москве
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Грузовик въехал в подземный переход в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: telegram / LIFE SHOT
Движение по Ленинградскому шоссе в сторону Московской области ограничено из-за ДТП, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Как рассказал собеседник агентства, это связано с аварией в районе дома №112, участниками которой стали два грузовика. В результате ДТП один из автомобилей отбросило на подземный пешеходный переход. В ЦОДД отметили, что ДТП не повлекло жертв, травмы получили оба водителя, а пешеходы не пострадали.
В данный момент по Ленинградскому шоссе можно попасть в Подмосковье лишь по средним рядам дороги, тогда как движение по левому и правому рядам ограничено.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые заняты эвакуацией автомобилей-участников ДТП. Ожидается, что перекрытие движения будет кратковременным.
 Ещё 14 источников 
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