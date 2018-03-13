Грузовик въехал в подземный переход в Москве

Движение по Ленинградскому шоссе в сторону Московской области ограничено из-за ДТП, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Как рассказал собеседник агентства, это связано с аварией в районе дома №112, участниками которой стали два грузовика. В результате ДТП один из автомобилей отбросило на подземный пешеходный переход. В ЦОДД отметили, что ДТП не повлекло жертв, травмы получили оба водителя, а пешеходы не пострадали.

В данный момент по Ленинградскому шоссе можно попасть в Подмосковье лишь по средним рядам дороги, тогда как движение по левому и правому рядам ограничено.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые заняты эвакуацией автомобилей-участников ДТП. Ожидается, что перекрытие движения будет кратковременным.