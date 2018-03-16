Пострадавший при взрыве в Краснодаре мужчина умер

"Пострадавший умер в больнице", — сказала собеседница агентства.

Взрыв газа произошел 10 марта на пятом этаже пятиэтажного дома в четвертом подъезде. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе два ребенка 9 и 12 лет, хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела.