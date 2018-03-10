В Волгоградской области мать подозревают в убийстве ребенка

Жительница Волгоградской области подозревается в убийстве своего ребенка

"Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Фролово, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного ребенка", — говорится в сообщении. СК завел уголовное дело об убийстве в отношении 26-летней жительницы Фролово Волгоградской области , которая подозревается в удушении своего малолетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 1 марта 2018 года девушка вместе с ребенком уехала в Волгоград , где по улице Ткачева сняла посуточно квартиру, а 4 марта задушила своего ребенка, после чего выбросила тело в мусорный бак и уехала в город Волжский.

Отмечается, что полицейские узнали о преступлении после того, как мать подозреваемой сообщила об ее исчезновении. Сейчас девушка задержана и допрошена, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.