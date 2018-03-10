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В Волгоградской области мать подозревают в убийстве ребенка
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Жительница Волгоградской области подозревается в убийстве своего ребенка 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
СК завел уголовное дело об убийстве в отношении 26-летней жительницы Фролово Волгоградской области, которая подозревается в удушении своего малолетнего ребенка, сообщается на сайте ведомства.
"Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Фролово, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного ребенка", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 марта 2018 года девушка вместе с ребенком уехала в Волгоград, где по улице Ткачева сняла посуточно квартиру, а 4 марта задушила своего ребенка, после чего выбросила тело в мусорный бак и уехала в город Волжский.
Отмечается, что полицейские узнали о преступлении после того, как мать подозреваемой сообщила об ее исчезновении. Сейчас девушка задержана и допрошена, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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