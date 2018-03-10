Мужчину зарезали в ТЦ Сургута

"Он (нападавший) сам явился в полицию. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ "Убийство", — отметил собеседник агентства.

Инцидент произошел около полудня в субботу. По данным следователей, один из посетителей напал с ножом на другого, в результате чего пострадавший скончался. Изначально очевидцы в социальных сетях заявляли, что погибший трудился охранником в торговом центре, однако эта информация не подтвердилась.