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Мужчину зарезали в ТЦ Сургута
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В Сургуте мужчина зарезал посетителя ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра "Аура" в Сургуте, пострадавший скончался на месте, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Югре.
Инцидент произошел около полудня в субботу. По данным следователей, один из посетителей напал с ножом на другого, в результате чего пострадавший скончался. Изначально очевидцы в социальных сетях заявляли, что погибший трудился охранником в торговом центре, однако эта информация не подтвердилась.
"Он (нападавший) сам явился в полицию. Возбуждено дело по статье 105 УК РФ "Убийство", — отметил собеседник агентства.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах города, предполагается, что конфликт между молодыми людьми мог разгореться из-за девушки.
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