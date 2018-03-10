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В жилом доме в Краснодаре обрушилась стена
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В жилом доме в Краснодаре обрушилась стена 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В жилом доме в Краснодаре взорвался бытовой газ, пострадали шесть человек, среди них двое детей, одному из них девять лет. Все он госпитализированы. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. На месте происшествия развернули штаб помощи жильцам здания, работают бригады скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
На месте работают спасатели, которые разбирают завалы.
Специалисты также выясняют, есть ли угроза дальнейшего обрушения. Все жильцы дома эвакуированы, властям города предстоит решить вопрос с расселением пострадавшего подъезда.
На место выехал мэр Евгений Первышов.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре на Славянской улице обрушились стена на пятом этаже, железобетонные перекрытия кровли и три балкона.
Под завалом может находиться ребенок.
 Ещё 23 источника 
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