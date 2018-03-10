В жилом доме в Краснодаре обрушилась стена

В жилом доме в Краснодаре взорвался бытовой газ, пострадали шесть человек, среди них двое детей, одному из них девять лет. Все он госпитализированы. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. На месте происшествия развернули штаб помощи жильцам здания, работают бригады скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

На месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

Специалисты также выясняют, есть ли угроза дальнейшего обрушения. Все жильцы дома эвакуированы, властям города предстоит решить вопрос с расселением пострадавшего подъезда.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре на Славянской улице обрушились стена на пятом этаже, железобетонные перекрытия кровли и три балкона.

Под завалом может находиться ребенок.