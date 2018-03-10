Дело Скрипаля привело на кладбище

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме, расположенном в британском городе Солсбери. Спецслужбы Соединенного королевства второй день проводят следственные мероприятия на кладбище, где были захоронены жена и сын экс-шпиона — СМИ сообщают, что была произведена эксгумация их тел для обследования.

Экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в британском городе Солсбери. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, следствие пришло к такому выводу после того, как в больницу с тяжелым отравлением попал сотрудник городской полиции Ник Бейли — он посетил дом Скрипаля спустя несколько часов после обнаружения двух людей в бессознательном состоянии. Известно, что помещение обрабатывали 180 военных специалистов.

Отметим, что британские эксперты в пятницу провели ряд следственных операций на кладбище, где были захоронены жена и сын экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Очевидцы рассказали, что у кладбища весь день находился «огромный конвой» медицинских и военных машин, передает Salisbury Journal. На оцепленной территории люди в желтых и белых защитных костюмах складывали неизвестные предметы в большие желтые контейнеры.

Местные СМИ предполагают, что это могли быть останки Александра и Людмилы Скрипаль. Гибель родственников экс-шпиона может стать частью расследования его отравления.

Собранные материалы спецслужбы поместили в машину и увезли с территории кладбища — за ними в колонне последовали полицейские автомобили, военная техника, сотрудники аварийной службы и скорая помощь.

Кроме того, местные полицейские могли забрать цветы с могил супруги и сына Скрипаля. «Предположительно, полиция забирает какие-то предметы с могил жены и сына г-на Скрипаля. Возможно, цветы — их могли оставить здесь незадолго до инцидента», — написала в пятницу в своем твиттер-аккаунте корреспондентка телеканала SkyNews

Британская полиция оцепила могилы родственников Скрипаля и его дом еще 8 марта. Об этом сообщала газета The Daily Telegraph. Издание также отмечало, что смерть Людмилы Скрипаль вызывает вопросы у следствия.

Источники газеты «Financial Times» в службах безопасности ранее заявили, что Скрипаль после переезда в Великобританию в 2010 году продолжал передавать западным спецслужбам информацию о работе российских разведчиков. Собеседники FT отмечают, что это могло стать причиной покушение на шпиона.

«Он был полезен в течение ограниченного периода. Хоть это и не было шпионажем, его продолжали использовать», — заявил источник газеты.

Он также отметил, что Сергей Скрипаль делился информацией о приоритетах российских спецслужб и о том, как они осуществляют вербовку и ведут контрразведку.

Еще один собеседник FT отметил, что полученные от таких источников сведения могут использоваться в работе оборонных и разведывательных служб.

Напомним, что экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии в торговом центре британского города Солсбери. Их в критическом состоянии госпитализировали в больницу.

Местная пресса в тот день публиковала комментарии очевидцев.

«Они были просто обмякшие. Им было хорошо, никаких признаков боли, ничего такого. Безжизненные, если хотите», — заявила британка, видевшая Скрипаля и его дочь на скамейке.

Она отметила, что приняла их за бездомных. «Для людей с улицы это нормально, реагировать не стоит. Но когда ты видишь ограничительную ленту и полицию, понимаешь, что происходит что-то серьезное», — добавила свидетельница.

Национальная полицейская сеть по борьбе с терроризмом, которая занялась расследованием отравления, выяснила, что покушение на Скрипаля и его дочь было совершено с использованием нервно-паралитического вещества.

Британские СМИ в день инцидента предположили, что Скрипаля и его дочь могли отравить фентанилом — сильнодействующим наркотиком, который был синтезирован во времена СССР в лаборатории советской Академии наук в Риге. Его использовали для проведения операций на открытом мозге — так пациент оставался в сознании, но не чувствовал боли. Фентанил стал причиной смерти как минимум двух публичных персон — американского певца Принса и молодого рэпера Лил Пипа.

Отметим, что в день происшествия глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что если в отравлении Скрипаля найдется «русский след», британское правительство «даст ответ». Он также подчеркнул, что в случае причастности России к преступлению Великобритания может объявить бойкот на Чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

«Это дикость», — так слова Джонсона прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Слова Джонсона расцениваю как неприемлемые в сложившейся ситуации, когда даже британская полиция пока не расценивает случившееся как теракт», — сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Он добавил, что оглашение непроверенной, но «политически вкусной» версии преступления выглядит как «крайне недобросовестная политика».

«Во-первых, нарушение основополагающего принципа «презумпции невиновности», во-вторых, и давление на следственные органы, в третьих. И даже в англосаксонском праве должны быть пределы допустимого для политиков», — заключил сенатор.

Посольство России в Великобритании также не осталось в стороне.

«Мы сожалеем, что вместо официального разъяснения по этому вопросу министр иностранных дел решил угрожать России возмездием. Похоже, сценарий еще одной антироссийской кампании уже написан», — заявили в дипмиссии.

Слова Джонсона позже пояснила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй . По ее словам, речь не идет о спортсменах, бойкот может быть только со стороны чиновников.

9 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать содействие в расследовании отравления Скрипаля.

«Если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные», — заявил он.

Лавров также подчеркнул, что расследование смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко , которую «свалили на Россию», до конца не завершено. «Судебное разбирательство, оно называлось публичным, на самом деле оно закрыто, велось очень странным образом, и многочисленные факты, которые всплывали в ходе разбирательства, так и не стали достоянием гласности», — сообщил глава МИД, отметив, что тогда Великобритания отказалась от российской помощи. Само же сравнение покушений на Литвиненко и Скрипаля министр счел неуместным.

Напомним, что 66-летний Сергей Скрипаль до 1999 года служил в ГРУ России — будучи полковником, он ушел в отставку. Он работал в структуре МИД до тех пор, пока в декабре 2004 года его не арестовали и не обвинили в шпионаже в пользу Великобритании с 1995 года. Скрипаль признал вину и рассказал, что получил от британских спецслужб более $100 тыс.за информацию о российских разведчиках.

Впоследствии в 2006 году его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж, однако в 2010 года Дмитрий Медведев помиловал его и еще четырех заключенных. Тогда же экс-сотрудник ГРУ переехал в Великобританию и получил там политическое убежище.

В Великобритании он купил дом с четырьмя спальнями за £260 тыс. в городе Солсбери — там он жил со своей супругой Людмилой. Спустя год она умерла от рака в возрасте 59 лет. В 2017 году в Санкт-Петербурге при неизвестных обстоятельствах умер 43-летний сын экс-разведчика — его кремировали и похоронили рядом с матерью на кладбище в британском Солсбери.

33-летняя дочь бывшего разведчика Юлия жила с отцом в Соединенном королевстве несколько лет, пока в 2014 году не вернулась в Москву. Впоследствии она регулярно навещала отца.