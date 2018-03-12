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У резиденции посла Ирана в Вене совершено нападени с ножом
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Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене, сообщает полиция города в Twitter.
"Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.
Как отмечают местные СМИ, инцидент произошел у посольства Ирана в Вене. По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.
Как сообщает полиция, в результате нападения один военнослужащий получил легкое повреждение. Сейчас он находится в больнице.
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