Все заложники в доме ветеранов погибли

Трое заложников и мужчина, который удерживал их, были обнаружены мертвыми после однодневной осады в доме ветеранов в городе Юнтвиль округа Напа штата Калифорния, сообщили в полиции, передает АВС

Помощник начальника Дорожной патрульной полиции Калифорнии Крис Чайлдс сообщил, что осада, начавшаяся в пятницу утром, закончилась около 6 часов вечера, когда сотрудники правоохранительных органов сумели попасть в помещение, где удерживали заложников, и обнаружили четыре тела: трех женщин и злоумышленника.

«Около 18:00 сотрудники правоохранительных органов вошли в комнату, где, по нашим предположениям, должны был находиться заложники, и сразу увидели одну из трех погибших женщин и одного мужчину, — сказал Чайлдс на пресс-брифинге в пятницу вечером. —Это трагическая новость. Мы до последнего надеялись, что нам не придётся предстать перед прессой».

36-летний мужчина в бронежилете и с автоматической винтовкой ворвался в здание днем 9 марта, захватив в заложники несколько человек. Полицейские безуспешно пытались установить контакт с ним и начать переговоры. Между тем нескольких человек он все-таки отпустил, а с остальными заперся в одном из помещений.

В полиции уже установили личности погибших. Это предполагаемый преступник 36-летний Альберт Вонг и три женщины, которых он взял в заложники: Кристин Лобер, 48 лет; Дженнифер Голик, 42 лет и 29-летняя Дженнифер Гонзалес. Женщины были сотрудницами программы The Pathway Home, которая работает с ветеранами войн, страдающими от посттравматических стрессовых расстройств.

По словам сенатора штата Билла Додда, подозреваемый, житель города Сакраменто, был участником этой программы, но две недели назад перестал посещать психологов, сообщает CNN

Вонг был бывшим армейским пехотинцем.

Лебер была исполнительным директором программы, Голик — клиническим директором, а Гонзалес — психологом, сообщили власти округа.

«Эти храбрые женщины были профессионалами, которые посвятили свою карьеру служению ветеранам нашей страны и тесно сотрудничали с теми, кто больше всего нуждается во внимании после развертывания операций в Ираке и Афганистане», — говорится в заявлении Pathway Home.

Должностные лица заявили, что угрозы общественной безопасности не существует: собаки не обнаружили взрывчатых веществ в машине подозреваемого, был найден лишь его сотовый телефон.

Шериф округа Напа Джон Робертсон заявил, что пока неизвестно, что стало мотивом преступления.