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«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
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«Самый презираемый» американский бизнесмен получил семь лет тюрьмы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: EPA
Суд в США приговорил в пятницу к семи годам тюрьмы бизнесмена Мартина Шкрели за мошенничество, сообщает издание NY Daily News.
Шкрели стал широко известен в США после того, как его компания выкупила патент на редкое лекарство, а затем подняла цену на это лекарство в десятки раз. Процесс касается не этого скандала, а обвинений в том, что Шкрели на протяжении ряда лет обманывал инвесторов и использовал мошеннические схемы, выведя 11 миллионов долларов из собственной компании Retrophin.
В августе 2017 года суд в США признал Шкрели виновным в мошенничестве. Бизнесмен обвинялся по восьми пунктам. В итоге жюри присяжных по итогам пяти дней обсуждений признало его виновным в трех пунктах, включая мошенничество с ценными бумагами и заговоре с этой целью.
Шкрели возглавлял компанию Turing Pharmaceuticals, которая вызвала скандал, выкупив патент на лекарство против ВИЧ/СПИД и повысив его цену с 13,5 доллара до 750 долларов за упаковку. Шкрели также известен экстравагантными выходками на публике — так, его аккаунт был удален Twitter за приставания к журналисту.
В прошлом Шкрели купил за 2 миллиона долларов альбом группы Wu-Tang Clan для собственного использования, а затем обнародовал его в интернете. Позднее суд постановил конфисковать у Шкрели издание альбома Once Upon a Time in Shaolin, если бизнесмен не сможет выплатить долг правительству в 7,36 миллиона долларов.
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