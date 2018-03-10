На шахте в Белоруссии продолжается поиск людей

Рабочие, оказавшиеся под завалами на шахте в Белоруссии, пока не обнаружены

Рабочие, которые оказались под завалом после ЧП на шахте в Белоруссии , до сих пор не обнаружены, сообщили на предприятии "Беларуськалия". "Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса", — говорится в сообщении, размещенном на сайте предприятия. Накануне МЧС Белоруссии сообщило, что в шахте "Беларуськалия" произошло обрушение породы, в этот момент там находились двое рабочих. В частности, произошел внезапный выброс газа (метан) и соли из массива. Его интенсивность, как уточнили на предприятии, составила порядка 600 метров кубических горной массы. В результате проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой. "Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены", — рассказали на "Беларуськалии". В нем также отмечается, что под завалами оказались машинист горных выемочных машин Иванов Максим Анатольевич (1973 года рождения) и горнорабочий очистного забоя Вальков Дмитрий Анатольевич (1985 года рождения).