Глава МЧС поручил развернуть пункты обогрева в Сахалине

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил сотрудникам ведомства открыть на дорогах Сахалинской области мобильные пункты обогрева в связи с циклоном. Об этом он сказал в ходе оперативного селекторного совещания.
«Разворачивайте на дорогах федерального, регионального и местного значения мобильные пункты обогрева и технической поддержки везде, где это необходимо», — приводит слова Пучкова ТАСС.
Также министр распорядился провести расчистку дорог до каждого населённого пункта региона.
Кроме того он поручил задействовать космический мониторинг для оперативной обработки информации с мест событий.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся циклоном.
Издание «Аргументы неделi» напомнило о мерах безопасности при гололёде.