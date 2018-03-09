Глава МЧС поручил развернуть пункты обогрева в Сахалине

Глава МЧС поручил развернуть пункты обогрева на дорогах Сахалина из-за циклона

«Разворачивайте на дорогах федерального, регионального и местного значения мобильные пункты обогрева и технической поддержки везде, где это необходимо», — приводит слова Пучкова ТАСС.

Также министр распорядился провести расчистку дорог до каждого населённого пункта региона.

Кроме того он поручил задействовать космический мониторинг для оперативной обработки информации с мест событий.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся циклоном.

Издание «Аргументы неделi» напомнило о мерах безопасности при гололёде.