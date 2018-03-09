Челябинский анархист рассказал о пытках в ФСБ

Анархист Дмитрий Цибуковский, которого подозревают в организации акции у здания управления ФСБ в Челябинске, рассказал о пытках в здании ведомства, сообщает «ОВД-Инфо».

По словам Цибуковского, 19 февраля на завод, где он работал в ночную смену, приехали люди с нашивками ФСБ, которые начали бить его и заламывать ему руки со словами «Понял, за что, сука?».

Потом его посадили в машину, где избиение продолжилось. Все это время оперативники требовали от него сознаться, но он не знал, в чем именно. Затем последовал обыск дома у активиста, в ходе которого ему угрожали и снова требовали в чем-то признаться.

В управлении ФСБ избиения продолжились. Молодого человека завели в кабинет и сначала ставили в позу «ласточка», в полуприсяд, требовали показаний на себя и других задержанных. Оперативники объяснили, что ждут от него признания в вывешивании на здании службы плаката с надписью «ФСБ — главный террорист!».

Молодой человек не признавался, и через несколько часов его начали пытать электричеством. Сначала к его лицу подносили электрошокер, потом стали наносить им удары в голеностоп, бедро, внутреннюю часть бедра, ближе к паху.

«По минуте они прерывались и спрашивали у меня, не хочу ли я признаться в том, что им нужно. Потом резко ударили шокером прямо в пах. Жесточайшая боль. После этого я не мог больше продолжать молчать. Угрожали, что если я не начну говорить, они продолжат бить в пах, только уже не через штаны», — рассказал Цибуковский.

В итоге он взял всю вину на себя, еще двоих он назвал сообщниками, еще несколько человек отказался оговорить.

«Ты правильными делами занимаешься, не то что вся эта серая масса, во многих вещах мы с тобой согласны, но баннер зря вешали», — сказали ему силовики после того, как он подписал признательные показания.

На следующий день активист поехал в больницу, где ему зафиксировали две гематомы на руке и животе, ожоги, которые остались от электрошокера, — две точки на бедре.

Ранее еще один задержанный Дмитрий Семенов рассказывал порталу, что в здании ФСБ его несколько часов держали в неудобной позе и пережимали руки наручниками, а его брата и товарища били шокером.

Акция анархистов у здания управления ФСБ в Челябинске прошла 15 февраля. Тогда несколько активистов повесили на забор баннер с надписью «ФСБ — главный террорист!» и кинули дымовую шашку на территорию ведомства. 19 февраля были задержаны пять анархистов. Трех из них подозревают в хулиганстве (часть 1 статья 213 УК). Им грозит до пяти лет лишения свободы.