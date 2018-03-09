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Взрыв в лондонском метро показали на видео
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Появилось видео момента взрыва в лондонском метро 

Вести.Ru 7 часов назад
Обнародована видеозапись из вагона лондонского метро, где 15 сентября 2017 года прогремел взрыв. Тогда ранения получили 30 человек.
Съемка была сделана камерой, которая была установлена в вагоне, где сработало взрывное устройство. На записи видно яркую вспышку. Затем пассажиры метро разбегаются в панике.
Как сообщалась ранее, взрыв на станции Parsons Green устроил Ахмед Хассан Мохаммед Али. По данным следствия, 18-летний злоумышленник, в руках которого был пластиковый пакет из супермаркета поставил его у своих ног в середине поезда и вышел на станции Putney Bridge. Когда поезд подъехал на Parsons Green произошел взрыв.
В данный момент все еще идет расследование этого инцидента. Али полностью отрицает свою вину, он находится под стражей.
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