Взрыв в лондонском метро показали на видео

Появилось видео момента взрыва в лондонском метро

Обнародована видеозапись из вагона лондонского метро, где 15 сентября 2017 года прогремел взрыв. Тогда ранения получили 30 человек.

Съемка была сделана камерой, которая была установлена в вагоне, где сработало взрывное устройство. На записи видно яркую вспышку. Затем пассажиры метро разбегаются в панике.

Как сообщалась ранее, взрыв на станции Parsons Green устроил Ахмед Хассан Мохаммед Али . По данным следствия, 18-летний злоумышленник, в руках которого был пластиковый пакет из супермаркета поставил его у своих ног в середине поезда и вышел на станции Putney Bridge. Когда поезд подъехал на Parsons Green произошел взрыв.

В данный момент все еще идет расследование этого инцидента. Али полностью отрицает свою вину, он находится под стражей.